Accident et disparition des deux fillettes et de leur père | «A-t-on voulu se débarrasser de la voiture?»

«Ce fut un impact d'une grande violence: les pneus ont éclaté et le véhicule aurait fait plusieurs tonneaux. Les coussins gonflables ont été déployés. On se demande en fait si on a voulu se débarrasser de la voiture pendant qu'on allait ailleurs. Vendredi, toutefois, du sang aurait été retrouvé à l'intérieur de la voiture, ainsi que de la crème glacée sur la banquette arrière...»