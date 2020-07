Revue de presse | Alerte Amber et crise politique autour de Justin Trudeau

Une alerte Amber est toujours en vigueur afin de retrouver un homme et ses deux filles qui ont été enlevées à Lévis jeudi soir. Vendredi matin, les recherches étaient concentrées dans le secteur de Saint-Apollinaire, dans la région de Chaudière-Appalaches.

Le premier ministre Justin Trudeau est à nouveau dans l’embarras, cette fois à cause de l’organisme «WE Charity», alors qu’un programme gouvernemental d’une valeur de 19,5 millions $ aurait été octroyé sans appel d’offres à l’organisme de bienfaisance qui a par ailleurs offert des cachets totalisant près de 300 000 dollars à des membres de la famille de Justin Trudeau dans les dernières années, dont sa mère Margaret, son frère Alexandre et sa femme Sophie, pour des apparitions et des discours.

On revient aussi sur le mouvement de dénonciation d’abus sur les réseaux sociaux et sur les risques de poursuites en diffamation qui y sont rattachées, de même que sur les nouveaux cas d’éclosions de cas de la Covid-19.

Et finalement, des accusions seront portées contre Jagmeet Grewal, le camionneur ayant été à l’origine du carambolage survenu en août 2019 sur l’autoroute 440 à Laval, où quatre personnes sont mortes. L’homme a été accusé de conduite dangereuse causant la mort au palais de justice de Laval.