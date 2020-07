ALERTE AMBER | Un père et ses deux filles toujours introuvables à Lévis

Une alerte Amber est toujours en vigueur afin de retrouver un homme et ses deux filles qui ont été enlevées à Lévis jeudi soir.

Vendredi matin, les recherches étaient concentrées dans le secteur de Saint-Apollinaire, dans la région de Chaudière-Appalaches. Des informations permettent de croire que le véhicule de Martin Carpentier, a été retrouvé à proximité de l’Autoroute 20 après avoir fait des tonneaux, mais on ne sait pas si les fillettes étaient avec leur père lors de l’accident et aucune trace de l'homme ou de ses filles ne semble avoir été retrouvée sur le site de l'accident

Les autorités demandent que les habitants de Saint-Apollinaire soient vigilants et regardent dans leur cabanon ou dans leurs installations extérieurs comme des cabanes à sucre afin de découvrir si le père et les enfants pourraient s’y trouver.

Rappelons que les autorités tentent de retrouver Norah Carpentier, âgée de 11 ans, grande et mince. Elle mesure 5,2 pieds (1.57 m) portait une casquette blanche et des sandales blanches Nike et sa sœur Romy Carpentier, âgée de 6 ans, 43 livres (19 kg), 3 pieds (91 cm), cheveux bruns, boucles d’oreilles en forme de cœur, vernis rouge sur les deux mains et grain de beauté dans le haut du front.

Les jeunes filles ont été enlevées le mercredi 8 juillet à 20h à Lévis. Le suspect Martin Carpentier, 44 ans de Lévis, 59 kg (130 livres) et 1.78 mètre. (5 pieds 10). Il portait un t-shirt gris et a les cheveux clairsemés.

Les fillettes auraient étés enlevées alors que leur père et elles étaient en direction d’une crèmerie.

Si vous avez de l’information, appeler immédiatement le 911. Pour plus d’informations, consulter www.alerte.gouv.qc.ca ou les médias sociaux et les médias locaux.