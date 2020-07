Profilage racial | Le SPVM se dote d’une nouvelle politique

«Clairement, il y a eu des incidents de profilage qui sont survenus dans le passé. On n’en veut pas de profilage. S’il y a des situations qui surviennent qui sont non conformes, on prendra les moyens pour régulariser la situation. C’est dans ce sens-là que le mécanisme de prise en charge va être élaboré pour traiter ces situations et voir comment les citoyens peuvent rapporter une situation qu’il juge non appropriée»