Lac-Mégantic | «Chaque jour, chaque nuit, le train continue de passer sur les rails en plein coeur du centre-ville » -Julie Morin

«Le train parcourt encore la même trajectoire. Je dirais que c’est encore aujourd’hui, le plus grand défi qu’on a à surmonter. Chaque jour, chaque nuit, le train continue de passer sur les rails en plein coeur du centre-ville, exactement au même endroit, avec encore pourtant, la plus longue pente au Canada. […] On travaille encore sur ce dossier-là avec les deux paliers de gouvernement, ça avance bien, et j’étais contente de constater avec le ministre de l’environnement qu’il n’y aura pas de délai dans la construction.»