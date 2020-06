La SQ démantèle un laboratoire de drogue dans les Cantons de l'Est

On a aussi trouvé plus de 90 000 $ en argent comptant, de nombreuses armes à feu et un kilogramme de cocaïne.

Cette opération est survenue au lendemain de l’arrestation de deux hommes et deux femmes à Danville, à Montréal et à Terrebonne.

Quatre personnes ont été arrêtées à propos de ce laboratoire clandestin.

Les suspects ont comparu vendredi par voie téléphonique et ils demeurent détenus en attendant leur prochaine comparution, lundi, au palais de justice de Drummondville. Ils devraient faire face à divers chefs d’accusation liés aux stupéfiants.

L’opération de démantèlement est menée par l’Équipe des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé de Drummondville. Celle-ci regroupe des policiers de la Sûreté du Québec ainsi que des services policiers municipaux de Montréal et de Terrebonne.

- Avec La Presse canadienne