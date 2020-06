Recours collectif contre les Clercs de Saint-Viateur | «Je me suis construit une prison à vie» - Une victime présumée d'agressions sexuelles

«Ça plus de 65 ans que je cache ça. Il est plus que temps que je dénonce leurs comportements [Clercs de Saint-Viateur]. Il faut que d’autres personnes victimes d’actes criminels de la sorte dénoncent leurs agresseurs. Ça ne peut pas rester comme ça. C’est incroyable le tort que ça fait à quelqu'un; je me suis construit une prison à vie.»