«On aura droit à une aggravation de l’intensité, de la durée et de la fréquence des canicules»

«Depuis au moins quarante ans, les tendances à long terme sont très claires : les températures se réchauffent au Québec, en Amérique du Nord et sur le reste de la planète. Juste avec la quantité de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, il est garanti que ces hausses de températures vont se poursuivre. On aura donc droit à une aggravation de l’intensité, de la durée et de la fréquence des canicules.»