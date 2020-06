Les gymnases rouvrent, du moins ceux qui ont survécu!

La grande majorité des gymnases de la grande région de Montréal ont rouvert lundi matin, au grand plaisir des gens qui aiment garder la forme.

Les grandes chaines comme les gymnases privés ont presque tous trouvé le moyen d’être prêts pour la relance.

Mais il faut s’attendre à devoir se soumettre à quelques nouvelles règles, du moins pour les prochains mois.

Christian Ménard est le vice-président aux opérations au ProGym, dans le secteur Hochelaga. Le ProGym s’avère un des plus importants gymnases de Montréal.

Il compte plus de 10 000 membres et existe depuis plus de 40 ans. Parmi sa clientèle, on retrouve plusieurs athlètes professionnels, dont des joueurs de l’Impact et des Alouettes.

«Nous ici au ProGym, nous étions prêt depuis un mois et demi déjà. Nous avons immédiatement commencé à modifier notre gymnase pour commencer à respecter les mesures sanitaires, cela a été long, mais nous étions prêts depuis un bon bout.»

Christian Ménard a avoué que financièrement, cette pause a été extrêmement difficile. Mais sa détermination semblait inébranlable lundi matin.

«Je travaille 12 heures par jour, je dors souvent au gymnase, mais ça ne fait rien, nous allons nous en sortir.»

Au Progym, presque toutes les machines ont leur propre bouteille de désinfectant, et on invite les gens à nettoyer les appareils avant et après l’entrainement. En plus, des membres du gymnase font aussi le tour pour s’assurer que tout soit bien désinfecté.

«Les gens sont obligés d’avoir leur serviette maintenant. On demande aux gens de respecter la distanciation sociale. Dans le vestiaire, nous avons fermé trois cases sur quatre. Les vestiaires demeurent ouverts, mais on invite les gens, si possible, à se changer et de prendre leur douche à la maison.»

Pour un lundi matin, le ProGym qui ne ferme jamais, était passablement occupé.

«Ce matin, j’ai vu le sourire dans le visage de gens qui revenaient. On était tous très heureux de se revoir. Je le dis toujours, le ProGym c’est une institution. Nous avons vécu des moments difficiles, mais je ne pouvais pas laisser ce lieu crouler. Je m’en occupe depuis des années et nous allons continuer de le faire.»

Le retour à la normale au BuzzFit

Les Buzzfits ont aussi rouvert lundi matin. Le gérant de la succursale sur Henri-Bourassa, Ramy Sabra, s’est dit agréablement surpris de la relance ce matin.

«J’ai été étonné de voir l’achalandage ce matin. Ça parait que les gens avaient hâte de revenir au gymnase. Nous avons eu plusieurs nouveaux abonnements ce matin, nous avons même eux des abonnements en ligne durant la fermeture.»

Au Buzzbit aussi on demande aux gens de désinfecter avant et après l’usage d’une machine. Les vestiaires et les douches sont ouverts au besoin.

Éconofitness, une relance jeudi

Éconofirness a décidé de se donner un peu plus de temps avant de rouvrir. Lors de notre visite à la succursale de Saint-Léonard sur Lacordaire, une compagnie d’entretien s’affairait à procéder à un grand ménage.

«On voulait se donner une peu plus de temps pour s’assurer que tout soit vraiment bien mis en place, expliquait le vice-président Renaud Beaudry. Ce sera donc jeudi sur le coup de midi que tous les Éconofitness reprendront du service.»

C’est donc par rendez-vous que les clients seront invités à réserver leur période d’entrainement. La mesure est temporaire, mais nécessaire selon M. Beaudry. L’objectif est d’éviter les heures de pointe et de grand achalandage.

«On demande aux gens d’arriver prêts à s’entrainer, même si les vestiaires sont ouverts au besoin. Par contre, pour l’instant les douches demeurent fermées.»

Par ailleurs, Éconofitness a décidé d’embaucher 200 personnes de plus pour s’assurer du bon déroulement des choses dans leurs gymnases. Les embauches vont bon train, mais encore plusieurs postes restent à être comblés.

Des gymnases qui n’ont pas survécu, ou qui ouvriront plus tard

Selon toute vraie semblance, un gymnase très populaire à Montréal, le Fit For Life de la rue Saint-Laurent ne rouvrira pas.

Pendant la pandémie, l’édifice aurait été vendu et l’institution du quartier disparaitra. Les portes étaient fermées ce matin et les membres attendaient toujours des nouvelles ce matin.

Le Metgym de Montréal-Nord réouvrirait ses portes le 2 juillet prochain.

Le gros Monster Gym de Dorval ouvrirait lui le 25 juin prochain.