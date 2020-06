Les gymnases, piscines et arénas ouvriront le 22 juin

Le gouvernement du Québec a procédé à une autre étape de son déconfinement mercredi, permettant la réouverture des gymnases, des piscines intérieures et des arénas.

C’est la députée de Brome-Missisquoi Isabelle Charest qui a procédé à l'annonce.

Les sites de sport intérieur pourront donc rouvrir dès le 22 juin. Même chose pour les plages extérieures.

« Des normes devront être mises en place pour permettre la distanciation sociale. Il faudra ajuster les règles dans le but respecter les normes sanitaires. »

Vestiaires

Les vestiaires et les salles de bain seront ouverts, mais on recommande aux gens de les éviter le plus possible. Cependant au besoin, ils seront accessibles.

Par ailleurs, dès le 22 juin, les matchs seront autorisés dans les ligues sportives. C’est donc dire que les jeunes pourront jouer des matchs de baseball et de soccer cet été. Les rapprochements sont à éviter, mais les contacts accidentels seront tolérés.

Pour leur part, les sports de combat ne peuvent toujours pas reprendre.