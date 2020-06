Important réseau de trafic de stupéfiants démantelé en Montérégie et en Estrie

Un réseau de trafic de cocaïne et de méthamphétamine actif dans les régions de Granby, Bedford, Cowansville, Farnham Lac-Brome et Waterloo a été démantelé et neuf personnes, sept hommes et deux femmes, ont été arrêtés.

Ce réseau, coordonné par les Hells Angles, était en opération depuis un certain temps; l'enquête elle a commencé il y a un an.