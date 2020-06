Il devrait être accusé, entre autres, d'avoir déchargé son fusil sur un policier

Sébastien Labelle, l'homme arrêté tard samedi soir au terme d'une chasse à l'homme de plusieurs heures à Stanstead, a comparu dimanche par voie téléphonique et comparaîtra à nouveau en cour, lundi, alors qu'il sera accusé au palais de justice de Sherbrooke.



L'individu de 42 ans pourrait faire face à plusieurs chefs d'accusation, notamment d'avoir déchargé une arme à feu, agression armée sur un agent de la paix, port d'arme dans un dessein dangereux et possession non autorisée d'une arme à feu.



Marie-Laurence Delainey, chroniqueuse aux affaires criminelles du 98.5, raconte ce qui a mené à la chasse à l'homme et à son arrestation.