Affaire André Boisclair : des révélations troublantes de deux jeunes hommes

«J’ai parlé notamment avec deux jeunes hommes qui ont côtoyé André Boisclair, entre 2012 et 2018. D’abord, ils m’ont dit qu’une soirée chez André Boisclair impliquait normalement des moments violents. Ça faisait partie de l’entente. C’était connu. L’un des deux a raconté qu’il a déjà été attaché à une rampe, puis fouetté et battu. Il s’est retrouvé à l’hôpital tellement il avait le dis enflé. On m’a dit aussi qu’un livreur est arrivé une fois avec un sac à dos rempli de diverses drogues : de la cocaïne, du GHB, de la marijuana… Je cite une source : " Je n’avais jamais vu autant de drogue de toute ma vie". À l’époque où il était en politique, des livreurs ont indiqué qu’il passait régulièrement des commandes de cocaïne.»