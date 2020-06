Montréal | Des policiers ont finalement posé le genou à terre

« Il y a des policiers du SPVM et de la SQ qui ont mis un genou par terre. Ce qu’on me dit, c’est que ce n’était pas un mot d’ordre de la direction. C’est un commandant du SPVM qui aurait dit à un certain moment aux policiers qu'ils pouvaient mettre un genou par terre s’ils le voulaient. Plusieurs l’ont fait. »