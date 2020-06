Ouragans et tempêtes tropicales | Un été agité nous attend

La saison des ouragans pourrait être plus importante que prévu cette année. Tout comme le nombre de tempêtes tropicales, d’ailleurs.

Si le Québec est loin des trajectoires des ouragans qui peuvent frapper le bassin Atlantique du début juin jusqu’à la fin novembre, il ressent souvent les contrecoups des tempêtes tropicales.

« Généralement, une saison des ouragans, c’est six ou sept ouragans. Mais cette année, on s’attend à de l’action dans l’Atlantique. De 20 à 30 pour cent plus d’activité », explique le météorologue Gilles Brien.

Les ouragans naissent dans les océans lorsque le mercure tourne atteint au moins 27 degrés Celsius sur l’eau.