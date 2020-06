Moins d’automobilistes, mais autant de morts sur les routes | Une campagne de sensibilisation est lancée par le police

Les services de police lancent vendredi une opération nationale pour sensibiliser les conducteurs aux risques de dépasser les limites.

Le confinement a eu pour effet d'augmenter le nombre de grands excès de vitesse partout au Québec. Les policiers ont interpelé certains automobilistes roulant à plus de 160 kilomètres/heure.

Bien qu'il y ait eu une baisse de 17 pour cent du nombre de véhicules sur les autoroutes dans la région de Montréal par rapport à l'an dernier, en raison de la pandémie de COVID-19, le nombre de collisions mortelles est demeuré sensiblement le même.

Ainsi, il y a eu environ 12 millions d’automobilistes en moins sur les routes que la Sûreté du Québec dessert, en raison de la COVID-19.

Jusqu’au 1er juin, la SQ avait recensé 56 collisions mortelles en cinq mois, soit une seule de moins qu’à pareille date l’an passé.

La vitesse est l’une des principales causes de collision dans la province.

En raison du déconfinement graduel de la province, de plus en plus de Québécois utilisent de nouveau leur voiture. Les piétons, cyclistes et motocyclistes reviennent aussi sur les routes.