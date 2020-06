La police empêche une guerre pour le contrôle des stupéfiants à Trois-Rivières

La police de Trois-Rivières et la Sûreté du Québec ont mis fin aux activités d'un réseau de trafiquant de stupéfiants, dont les dirigeants essayaient de s'imposer sur le marché trifluvien par la violence.

Depuis le mois de février, 24 arrestations ont été effectuées à la suite d'incidents violents, soit 18 hommes et 6 femmes.

Parmi les incidents, on parle de braquage à domicile et voies de faits armées, allant parfois jusqu'à l'enlèvement et à la séquestration.

Une tentative de meurtre a aussi été reliée à cette histoire.

Selon le porte-parole de la police de Trois-Rivières, Luc Mongrain, le groupe relié au crime organisé tentait de prendre le contrôle du marché des stupéfiants.

L'opération a commencé le 13 avril pendant une intervention policière : des agents ont alors découvert deux personnes séquestrées dans une résidence du secteur Sainte-Marthe.