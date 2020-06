Guitares volées et ... vandalisme

On savait déjà qu'un homme de 21 ans de Candiac avait été arrêté pour avoir volé des guitares lors de la manifestation de dimanche soir dernier à Montréal.

On avait aussi signalé qu'il avait remis les guitares avec une note d’excuse.

La chroniqueuse du 98.5, Marie-Laurence Delainey a appris qu’il s’en serait aussi pris à un autre magasin.

Une photo circule de lui et où on le voit fracasser et donner des coups de pieds sur la vitrine de Instachèque sur la rue Sainte-Catherine.