Casse à Montréal | «Probablement, des professionnels de la manifestation» - Fabrice de Pierrebourg

«Pendant la marche, ça été très tranquille. Les policiers étaient discrets en avant, en vélo et dans les rues adjacentes. J’ai senti que la tension a commencé à monter vers 19h30-20h. Je voyais qu’il y avait des éléments qui étaient là clairement pour en découdre. Habillés en noirs, lunettes de ski. Ils ont commencé à regarder les barrières du chantier qui était à côté pour voir s’ils pouvaient les faire tomber. Elles sont tombées, puis des projectiles, des bouteilles, ont été lancées par les manifestants vers ce cordon de sécurité. Et là, les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène. Ils ont noyé la place. Je n’ai pas eu le temps de courir loin, que les yeux me brûlaient. Et là, les cônes orange ont trouvé une nouvelle utilisation. Ils se sont empilés sur les barrières, toilettes chimiques. Charge de police et ensuite, les manifestants se sont dispersés. Et il y a eu du saccage sur Sainte-Catherine. C’était des petits groupes très mobiles, très habitués à ça. Probablement, des professionnels de la manifestation.