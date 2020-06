Décès de George Floyd | «C’est vraiment choquant et révoltant» - François Legault

«Évidemment, on a tous été touchés. C’est vraiment choquant et révoltant. Ça montre qu’on a encore du travail à faire pour lutter contre le racisme. Ce n’est pas le genre de société qu’on veut au Québec. Donc, comme premier ministre du Québec, je dénonce fortement. On sait que ça existe encore et il faut lutter contre le racisme. Tous les êtres humains sont égaux, ils sont tous pareils, peu importe la couleur de leur peau»