Accusé d'agression sexuelle armée | «André Boisclair est dans une longue spirale autodestructrice»

«L'agression sexuelle se serait passée à Montréal. Il y avait plusieurs personnes. Cette triste histoire aurait mal tourné. On ne connait pas la présumée victime. Elle serait dans la vingtaine. On m'a dit qu'un objet aurait été utilisé durant la relation sexuelle. Ainsi, l'arme impliquée dans l'accusation à l'endroit dAndré Boisclair n'est pas une arme à feu ou un couteau. C'est bel et bien cet objet.»