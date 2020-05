Histoire incroyable | Une jeune femme de Longueuil disparue depuis deux ans est retrouvée

«On a vérifié les hôpitaux, les cliniques. On avait de l’information à Saint-Jérôme parce qu’elle a déjà été là. On a viré la ville à l'envers. On a rencontré du monde, on a même enquêté ses anciens proxénètes. Je ne pensais jamais qu'on se serait rendu là. On en a fait des affaires.»