Déconfinement et constats d'infraction | Quand la population et même les policiers jouent à cache-cache

Beaucoup de rassemblements ont eu lieu au cours de la longue fin de semaine alors que le beau temps était au rendez-vous au Québec, mais les policiers n’ont pas distribué plus de constats qu’à l’habitude.

Assiste-t-on à un relâchement aussi grand de la part des policiers que de la population?

Au moment où les autorités évaluent maintenant comment permettre plus de rassemblements et que les policiers s’attendent à obtenir des règles plus claires à savoir quand intervenir, la chroniqueuse du 98.5, Marie-Laurence Delainey a constaté que les parcs montréalais ont été envahis comme rarement peut-on le voir, même en juillet.