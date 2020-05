Incendie des tours de communication cellulaire | Une description des accusés

«Justin-Philippe Pauley a 28 ans et demeure à Sainte-Adèle. Jessica Kallas a 25 ans et elle est domiciliée à Laval. Ils forment un couple depuis environ un an. Il est serveur dans un restaurant de Laval et elle étudiante en beauté esthétique. Un soir, ils ont indiqué à l’heure du souper qu’ils allaient se promener en voiture. Ils ne sont jamais rentrés se coucher à la maison, parce qu’ils auraient mis le feu à des tours de télécommunication.»