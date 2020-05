Réouverture de commerces de tabac et cannabis | La tension monte à Kanesatake

La réouverture des commerces de tabac et de cannabis divise et la tension monte dans la communauté Mohawk de Kanesatake.

Des commerçants sont victimes d’intimidation et plusieurs coups de feu ont été entendus en fin de semaine. Des plaintes ont été déposées à la police.

Les commerces de cannabis et de tabac à Kanesatake sont fermés depuis plus d’un mois, mais des gens de l’extérieur de la région d'Oka tentent de venir s'approvisionner et qui viennent parfois cogner aux résidences pour trouver du tabac.

Des membres de la communauté ont décidé eux-mêmes de mettre en place des contrôles routiers pour retourner les touristes chez eux.

Près 2000 véhicules sont ainsi repoussés chaque semaine.