Les marchés saisonniers et jardins communautaires rouvriront bientôt à Montréal

La ville de Montréal a annoncé une bonne nouvelle aux amateurs d’horticulture et d’aliments frais.

Les jardins communautaires sur l’île de Montréal seront graduellement rouverts et accessibles dès le 4 mai, a annoncé la mairesse Valérie Plante.

Il faudra tout de même y maintenir une distanciation sociale. Mais plus encore, les marchés saisonniers, qui attirent bien des gens l’été, pourront aussi rouvrir leurs portes.

« Il faudra limiter le nombre de clients qui ont accès au marché et on invite les gens à y porter le masque. Mais c’est une façon abordable pour les gens de se procurer des aliments frais à des coups plus raisonnables. C’était donc une priorité pour nous. »

Une entrée spécifique devra être érigée pour règlementer le nombre de clients qui sont à l’intérieur du périmètre en même temps.

Dans un autre ordre d’idée, une nouvelle clinique de dépistage de la COVID-19 ouvrira demain à Montréal-Nord à l'angle des rues Henri-Bourassa et Lacordaire, dans le but de combattre le virus qui se propage plus rapidement dans ce secteur de l’île.