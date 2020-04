Tuerie en Nouvelle-Écosse | Une dizaine d'heures sans se faire prendre

L'enquête sera encore très longue, mais la chroniqueuse du 98.5 Marie-Laurence Delainey a colligé de nombreuses informations qui permettent de retracer la majeure partie du parcours mortel, heure par heure, du tueur en Nouvelle-Écosse.

On se questionne maintenant comment il a pu, seul, obtenir tout le matériel de la GRC qui lui a permis de se déguiser en agent et comment il a pu parer le véhicule aux couleurs et aux identifications du service fédéral.