Des écoles s'activent pour sauver les bals de finissants

Impacts financiers

Du point de vue économique, c'est un coup dur également pour certaines boutiques qui vendent des robes et des habits pour ce genre d'événements.

Un impact financier énorme, selon Michael Langlois, propriétaire de la boutique Jules Demers à Granby.

«On va rester pris avec les habits de bal, on va se retrouver avec un plus grand stock, mais on va quand même devoir payer nos fournisseurs de l’autre côté…»