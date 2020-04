Le Canada a rendu hommage aux victimes de la tuerie en Nouvelle-Écosse

Une veillée en ligne visant à honorer la mémoire des 22 personnes mortes dans la tuerie survenue en Nouvelle-Écosse s'est tenue vendredi soir.



Une foule de personnalités publiques, dont le premier ministre Justin Trudeau, le premier ministre néo-écossais Stephen McNeil et la gouverneure générale Julie Payette, ont pris la parole tour à tour.



Dans son message, M. Trudeau a déclaré que le pays est en deuil et que les personnes tuées, dont une policière de la GRC et un enseignant, représentaient le meilleur du Canada.

C'est la pire tuerie de l’histoire du Canada.

Les motivations du tireur demeurent encore inconnues. Une sévère dispute avec sa conjointe pourrait avoir servi de « catalyseur » pour les 22 meurtres qui ont suivi, a affirmé vendredi la Gendarmerie royale du Canada.

La tuerie avait débuté samedi en fin de soirée dans une maison de la commune rurale et côtière de Portapique.

Déguisé en policier, le présumé tireur tué des gens dans quatre autres villages de la région.