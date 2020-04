COVID-19 | La hausse marquée des décès impacte les maisons funéraires

Le nombre de décès au Québec connaît une hausse importante depuis le début de la pandémie de la COVID-19. Selon la Corporation des thanatologues du Québec, alors que normalement on répertorie entre 170 et 200 décès par jour au Québec, ce sont une centaine de décès de plus par jours qui s’ajoutent quotidiennement en raison du coronavirus.

Selon la directrice générale de la corporation des thanatologues du Québec, Annie Saint-Pierre, il était important de faire des précisions. Elle souligne qu’ils sont en mesure de répondre aux demandes, mais qu’ils sont les derniers à pouvoir prendre action dans la chaîne.

Au micro de Bernard Drainville, madame Saint-Pierre, soutenait que la concentration de décès dans la région de Montréal amène un surplus de travail, mais que la situation est relativement sous contrôle.

Là où le bât blesse, selon elle, c’est que selon les normes et pratiques, si une famille ne donne pas la commande pour qu’on vienne chercher la dépouille de leur proche, ils ne peuvent pas aller prendre possession d’un corps.

Annie Saint-Pierre souhaite donc sensibiliser les familles qu’une entreprise ne peut prendre en charge un corps tant que le constat de décès n’a pas été émis, que la paperasse n’a pas été complétée et que la famille n’a pas donné le mandat.

Et comme dans certains cas, les familles ne sont pas informées du décès de leur proche actuellement, ils ne peuvent pas demander qu'on vienne récupérer les corps.