Libération conditionnelle révoquée | C'est la nouvelle conjointe de Michel Cadotte qui l'a dénoncé

«Cadotte a postulé à 60 endroits, mais chaque fois a essuyé des refus à cause de son casier judiciaire, ce qu’il trouvait très difficile. Déjà en mars, il avait commencé à consommer drogue et alcool alors que cela lui était interdit. Isabelle Petit avait peur que sa consommation augmente encore plus. Elle était super déchirée, mais il n'arrêtait pas de consommer. Elle l’a donc dénoncé disant l'avoir fait pour son couple, mais aussi pour sa fille de 23 ans qui est travailleuse sociale, pour lui montrer l’exemple.»