Pire tuerie de l'histoire récente au Canada: au moins 16 morts

«Quand les policiers sont arrivés, ils ont découvert le corps de plusieurs personnes à l’intérieur et à l’extérieur, mais le suspect, Gabriel Wortman, à qui appartiendrait la résidence n'était pas là. Les agents ont eu d’autres informations au sujet de résidences de la région qui étaient en feu. Des sources policières là-bas m’ont dit que quand des gens sortaient pour fuir les flammes, Wortman tirait en leur direction (...) Des sources policières ont dit au Toronto Sun que les deux premières victimes de Wortman seraient son ex et son nouveau conjoint.»