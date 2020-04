Aucune fusillade écolière aux États-Unis, une première en 18 ans

Il n’y a pas que des mauvaises nouvelles associées au confinement auquel sont forcés les Américains. Selon le Washington Post, le mois précédent s’avère le premier mois de mars en 18 ans, où il n’y a pas eu de fusillade dans une école.

Comme dans plusieurs autres pays, les écoles ont fermé chez nos voisins du sud à la mi-mars. Le Centre national de la sécurité écolière a confirmé l’information du Post, mercredi.

En fait, selon l’organisme Everytown for Gun Safety, il y aurait tout de même eu sept fusillades en mars, mais aucune n’aurait eu lieu dans une école.

Lors de quatre incidents, les coups de feu ont été déchargés par accident; un autre a eu lieu entre deux adultes sur un terrain de football d’école, puis les deux derniers événements se sont déroulés sur un site collégial, mais n’incluait pas d’élèves ou de personnel de l’école.

Selon le New England Journal of Medicine, les décès causés par balles chez les jeunes s’avèrent la deuxième cause la plus élevée de perte de vie, après les accidents de la route.

Même si les fusillades sont en baisse présentement, la vente d’armes à feu aux États-Unis est en pleine croissance.

Selon un sondage effectué par le réseau CBS, la plupart des Américains indiquent vouloir s’armer à cause de la crise de la COVID-19 et de la crainte de l’inconnu.