COVID-19 | Il est possible de contester une amende reçue pour rassemblement illégal

«Dans un premier temps, c’est l’État qui poursuit, comme dans le cas du CHSLD Herron. Mais la simple négligence, c’est quelque chose qui est civil, effectivement, on peut avoir recours aux tribunaux. Mais il y a des lois de santé et sécurité qui continuent de s’appliquer. Mais pour que le comportement devienne criminel en amener une procédure criminelle, ça prend un écart marqué et important»