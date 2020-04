CHSLD Herron | Le président a déjà été condamné pour complots d'importation de drogue et de fraude

La Presse dressait, mercredi matin, un portrait peu flatteur du président du groupe qui possède le CHSLD Herron, Samir Chowieri.

On mentionne que M. Chowieri a déjà été condamné pour des complots d’importation de drogue et de fraude et qu'il a été épinglé pour des infractions fiscales. Il avait été montré du doigt par un juge pour une «magouille» immobilière.

Rappelons que la vérification des antécédents est obligatoire pour les employés et gestionnaires des centres pour personnes âgés.