Êtes-vous en mesure de payer l’hypothèque?

On entre dans la première période la plus stressante financièrement pour tous ceux qui sont affectés par la crise du coronavirus, le fameux premier du mois.

Malheureusement, le fonds d’urgence du gouvernement fédéral pour les gens en situation de besoin n’est toujours pas accessible. Le premier ministre du Canada Justin Trudeau parle du 6 avril comme date potentielle pour commencer à recevoir les demandes.

Si cette date n’est pas repoussée, il faudra ensuite attendre quelques semaines avant de voir sa demande être étudiée et pour ensuite recevoir les sous.

Ce qui veut donc dire qu’au mieux, les locataires pourront payer le loyer avec deux ou trois semaines de retard. Le premier ministre François Legault demande aux propriétaires de faire preuve de patience envers leurs locataires, mais qui fera preuve de patience pour eux?

Certaines banques offrent de repousser les paiements hypothécaires jusqu’à six mois, mais encore faut-il être capable de parler à quelqu’un. Les banques sont débordées d’appels et ne peuvent subvenir à la demande.

Certaines banques acceptent maintenant de recevoir des demandes de report via courriel, mais encore là, si votre hypothèque doit passer dans quelques jours, votre demande ne sera surement pas traitée à temps.

Riadh Trigui, vice-président d’Architectes Hypothécaires, est d’accord pour dire que si les banques avaient agi de façon plus unilatérale, les choses se seraient mieux passées.

« C’est certain que si on avait immédiatement cessé les prêts hypothécaires de tous, cela aurait apaisé les clients. La période de stress aurait été moins difficile à passer. »

« Présentement, dans nos bureaux de courtage, nos agents sont débordés. Mais malheureusement, tout ce que nous pouvons faire c’est d’offrir de l’information. Nous ne pouvons pas procéder à des rapports pour nos clients nous-même. »

S'y prendre en avance...

M. Trigui suggère aux clients de banques qui acceptent les demandes de report par courriel de procéder rapidement. Le courriel, et la date auquel il a été envoyé demeureront une preuve. Même si le traitement du dossier ne se fait pas immédiatement. Je suggère fortement d’envoyer le courriel au moins quatre jours avant la date prévue du paiement.»

Certaines banques offrent de repousser jusqu’à six mois les paiements, mais attention, les intérêts s’accumulent quand même, et il faut comprendre que lorsque les paiements reprendront, le montant à payer mensuellement aura augmenté, pour assurer que les intérêts des mois précédents soient payés.

« Je suggère à ceux qui se croient encore capables de payer leur hypothèque de continuer à le faire. Il faut s’asseoir et réfléchir, peut-être demander l’aide d’un courtier. Les choses varient énormément en fonction des cas. »

« Si on parle d’une hypothèque jeune, on paye normalement 50% de capital et 50% d’intérêts. Lorsque l’on arrive plus près de la fin de l’hypothèque, on peut payer aussi peu que 10% d’intérêts. Donc il faut bien calculer les choses si on décide de reporter. »

Que font ceux qui comptent sur le loyer pour payer l’hypothèque?

Certaines personnes n’ont pas perdu leur emploi, mais comptent mensuellement sur les loyers pour payer leur hypothèque. Selon M. Trigui, il est possible pour ces gens de demander tout de même un report à la banque.

« Ce ne sont pas les cas qui sont priorisés, mais ce que je peux vous dire c’est que les banques sont ouvertes à la discussion. Ils comprennent la situation. Ça ne veut pas dire qu’ils accepteront le report, mais ça vaut la peine de demander. »

Par ailleurs, selon M. Trigui, il sera difficile d’obtenir un report si votre compte était déjà en souffrance. Les clients qui avaient déjà des difficultés à faire leurs paiements mensuels avant la crise ne trouveront probablement pas refuge dans ces mesures. C’est un service qu’offrent généralement les banques aux clients qui possèdent un bon historique de crédit.

En parlant de crédit, les banques auraient fait la promesse de ne pas rapporter les retards de paiement au bureau du crédit, et ce pour la totalisé de la période de crise.

« Que ce soit pour un paiement qui a sauté, ou même pour les demandes de report de paiement, les banques ne sont pas censées les rapporter au bureau de crédit. Mais encore là, je suggère fortement aux gens d’écrire à leur banque au moins quatre jours avant la date prévue du paiement pour se protéger. »

Attention, selon M. Trigui, certaines banques vous demanderont de refaire la demande chaque mois, donc assurez-vous de la procédure à suivre selon la banque avec laquelle vous faites affaire.

Finalement, il y a aussi possibilité de demander à votre banque de cesser les paiements de taxes foncières, que vous pourrez payer vous-même plus tard dans l’année, lorsque les choses se seront replacées.

C’est un casse-tête qui risque de prendre encore quelques semaines à démêler, en espérant que le fond d’urgence du gouvernement fédéral soit relâché sous peu. Cela allègerait assurément le fardeau des propriétaires et des locataires.