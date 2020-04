Des points de contrôle pour limiter les déplacements dans plusieurs régions

Le gouvernement du Québec annonce que des points de contrôle additionnels seront déployés aux abords et à l'intérieur de quatre nouvelles régions dès midi mercredi.

Cette mesure vise à limiter les déplacements non essentiels et, ainsi, à protéger la population quant à la COVID-19.

Une ordonnance de la santé publique sera en vigueur pour les régions et les territoires suivants: la région de l'Outaouais, les territoires des municipalités régionales de comté d'Antoine-Labelle et d'Argenteuil pour la région des Laurentides, les territoires d'Autray, de Joliette, de Matawinie et de Montcalm pour la région de Lanaudière, et l'agglomération de La Tuque pour la région de la Mauricie et Centre-du-Québec.

Des policiers vont également patrouiller la frontière entre Gatineau et Ottawa pour limiter le nombre de déplacements entre les deux provinces. Des vérifications aléatoires seront effectuées sur véhicules qui traversent un des cinq ponts reliant Gatineau et Ottawa.