Bertrand Charest remis en liberté au tiers de sa peine

L'ex-entraîneur de ski alpin Bertrand Charest, trouvé coupable de crimes sexuels perpétrés sur 9 jeunes athlètes, a obtenu sa libération conditionnelle, mardi, selon le Journal de Montréal.

On rapporte que Charest a été autorisé à retourner chez lui après avoir purgé le tiers de sa sentence. Il devra respecter plusieurs conditions comme de ne pas contacter les victimes ou témoins de ses crimes, ne pas se trouver dans des endroits fréquentés par des jeunes et ne pourra pas non plus occuper un emploi le mettant en position de confiance envers de mineurs.

Conditions de sortie

La décision est venue au terme d’une audience de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, au pénitencier de La Macaza.

L’ancien entraîneur de l’équipe canadienne junior de ski alpin féminine, qui aura 55 ans dans les prochains jours, a fait neuf victimes qui étaient âgées de 12 à 18 ans dans les années 90.