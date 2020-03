La Communauté juive orthodoxe de Boisbriand mise en quarantaine

Une communauté de 4000 juifs orthodoxes des Laurentides a été mise en quarantaine, dimanche, par la santé publique à la suite d'une éclosion de la COVID-19.

Les responsables de la communauté demandent maintenant l'aide des autorités pour faire respecter cette ordonnance.

Selon la communauté, une centaine de tests ont été menés et «plus de 40%» des résultats entrés sont positifs.

Ils croient que l'hypothèse la plus probable est que certains membres aient été infectés lors d'un voyage à New York, il y a deux semaines et demie, pour célébrer la fête de Pourim.