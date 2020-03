«Il y avait encore des bars qui étaient ouverts» -Marie-Laurence Delainey

«En fin de semaine, alors que ça faisait longtemps que c'était interdit, il y avait encore des bars qui étaient ouverts à Montréal et sur la rive-nord. Des policiers se sont rendus dans un bar de quartier; il y avait trois ou quatre personnes assises au bar avec un verre et on essayait de faire croire que c'était des employés. Les policiers ne sont pas dupes. Il y a aussi les partys de maison qui continuent.»