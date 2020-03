Coronavirus | Un groupe de Gatineau coincé au Maroc depuis le 13 mars

«Ça fait huit jours que nous sommes coincés. Les six premiers jours, nous étions à Agadir. Au début, il y avait environ 250 personnes à l’hôtel et à tous les jours, le groupe de personnes diminuait. Les Belges, les Français, les Allemands et les Britanniques ont été rapatriés, et finalement, il restait huit personnes à l’hôtel. On avait l’impression que l’hôtel nous appartenait et les autorités voulaient nous mettre à la porte.»