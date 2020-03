Le message est clair, évitez les rassemblements religieux!

Montréal compte 31 cas de Coronavirus selon la docteur Mylène Drouin, et ce chiffre augmentera lors des prochains jours alors que de plus en plus de tests de dépistage seront accessibles.

De nouveaux services seront ajoutés aux gens sans abris y compris des ajouts de centre de services de refuges et d’isolements pour les gens dans le besoin, notamment à l’hôpital Royal Victoria.

Des îlots sanitaires ont été ajoutés dans les rues du centre-ville de Montréal, qui incluent des salles de bains avec lavabo pour se laver les mains.