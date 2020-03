Les recettes des chefs | Soupes réconfortantes qui réchauffent le cœur

La recette de Dany St-Pierre

Bouillon de champion (master stock) Pour 4L de bouillon

Le master stock est utilisé en cuisine chinoise pour pocher certains ingrédients, les cuisiniers l’utilisent comme bouillon perpétuel c’est à dire qu’ils le ré cuisent à chaque jour et le conservent pour le lendemain ce qui le rend intense et précieux!

1kg ailes de dinde

1 jarret de porc fumé

1 gros oignon blanc en quartiers

2 branches de céleri en tronçons

2 carottes en tronçons

1 paquet de shiitakes séchés

1 tête d’ail

250ml vin blanc

1 gros doigt de gingembre

Poivre

Laurier

Préparation

Rôtir les os au Four Rôtir les légumes à la casserole Ajouter les os Mouiller à la hauteur avec l’eau et le vin Ajouter les épices et laisser frémir 4 heures Laisser refroidir une nuitée de temps Retirer le couvercle de gras Relancer à ébullition et passer au chinois étamine pour filtrer Réserver dans des petits plats

Notes

On peut garder la viande des jarrets et des ailes pour faire un pot au feu

On ajoute du chou et les pommes de terre grelot et voilà