Coronavirus | Certains «snowbirds» sont mal pris

Des dizaines de milliers de Québécois sont toujours en Floride pour leurs vacances hivernales. Les premiers ministres du Canada et du Québec demandent aux Canadiens hors du pays d’entrer à la maison le plus rapidement possible. Mais comment? Plusieurs «snowbirds» ont déjà des vols prévus pour rentrer au Canada d’ici un mois. Or, ils ne sont pas en mesure de faire changer leurs vols auprès de scompagnies aériennes.

Si on prend l’exemple d’Air Canada, il est présentement possible de changer son vol sans frais. Mais, si vous n’êtes pas apte à procéder à ces changements par l'entremise du web, il vous sera très difficile de contacter une personneresponsable au téléphone, en raison de la crise.

Par ailleurs, les vols directs se font de plus en plus rares. Air Canada est la seule entreprise qui, dans les prochains jours, offrira quelques vols directs. Cela dit, le seul vol direct (aller simple) disponible entre Fort Lauderdale et Montréal coûte 1365$ ! En plus, les clients doivent payer la différence du prix entre le nouveau et l'ancien billet...

Donc, un client qui a payé 350$ pour son vol aller-retour l’automne dernier, doit maitenant payer 1215$ de plus pour rentrer au pays.

Une autre idée serait de partir de Miami. En ce moment, il y a quelques vols directs aller simple pour environ 800$. Encore là, il faut payer la différence du prix et trouver un moyen de se rendre à cet autre aéroport.

Il y a des options moins couteuses, avec une ou deux escales.

Louer une auto?

Pour ceux qui se sentent aptes à faire la route en auto, il faut calculer un bon 1000$ de location afin de se procurer une voiture de base à l’aéroport de Fort Lauderdale et la remettre à l’aéroport Pierre-Elliott Trudeau.

Le calcul a été basé sur une utilisation de trois jours en consultant les différents sites internet de location d’auto et d'agence de voyage. Ceci n’inclut pas les assurances supplémentaires souvent suggérées au locataire.

Encore faut-il que les gens se sentent aptes de faire le long trajet en auto, avec le stress et la fatigue que cela engendre.

Attendre ou rentrer?

Devant ces problèemes divers, certains « snowbirds » décideront assurément de demeurer en sol floridien jusqu’à la date prévue de leur retour. Mais les règles pour les voyageurs changent de jour en jour. Et si le Canada est obligé de fermer ses frontières complètement?

Qu’advient-il si un Canadien tombe malade? Pourra-t-il être traité aux États-Unis? Ses assurances, s’il en possède, seront-elles efficaces?

En ce moment, un canadien infecté par le coronavirus ne peut plus rentrer au Canada. Le premier ministre Justin Trudeau a indiqué lundi que toute personne ayant le virus doit faire une quarantaine dans le pays ou elle se trouve avant d'entrer au Canada.

C’est assurément un stress de plus pour nos aînés, notamment.

« Être isolé ici ou là-bas, j’aime mieux rester au soleil ici», a lancé un Québécois en Floride rejoint par le 98.5.

Un autre Québécois a affirmé qu'il ne sait trop quoi faire.

«Je préfèrerais retourner à Montréal dans ma maison, c’est plus sécuritaire. Mais présentement, et ce depuis la semaine dernière, nous n’avons aucune nouvelle de la compagnie aérienne. Ici dans notre domaine, on nous a déjà indiqué que si un seul cas était identifié, nous serions tous en quarantaine pour deux semaines. Je risque de rater mon vol de retour qui est prévu au début avril. On cherche des solutions présentement.»

Au moment où François Legault et Justin Trudeau urgent les Canadiens à revenir au pays, Rob Ford, le maire de Toronto, dit quant à lui au «snowbirds» de ne pas s’énerver et demeurer là où ils sont.

Rien pour aider les personnes concernées à prendre la bonne décision.