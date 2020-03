Ruée dans les supermarchés

La crise du coronavirus provoque à nouveau une ruée vers les supermarchés vendredi.

Notre reporter Philippe Bonneville était en direct de l’entrepôt Costco, situé près du pont Victoria à Montréal.

Des centaines de personnes ont fait la file bien avant l'ouverture du magasin. Certains consommateurs ont attendu plus de 90 minutes. Le papier hygiénique et les bouteilles d'eau étaient particulièrement prisés.

« On va s'acheter des réserves et on va voir comment ça va se passer, a expliqué un client à notre reporter. On en a pour deux semaines pour le moment.»

La même situation a été observée dans plusieurs supermarchés à travers la province.