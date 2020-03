Sauvetage à Rimouski | Des membres de la Garde côtière auxiliaire honorés à l'Assemblée nationale

«Il y avait une veille de forte tempête. On attendait des vents de 115 kilomètres / heure et des vagues potentielles de 16 pieds. On ne voit pas souvent de telles conditions. En plus, c’était une période de haute marée. Normalement, les gens sécurisent leur embarcation à la marina, et ils se tiennent tranquilles. Mais, deux personnes sorties depuis midi n’avaient pas donné de nouvelles à leurs proches depuis plusieurs heures… Vers 18h30, un appel de recherche a été fait. Ensuite, Un MAYDAY a été déclaré. Le voilier était échoué. Il faisait déjà noir…»