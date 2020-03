Quatre enfants dans une situation de grande négligence à Granby | Le ministère de la Santé aurait été prévenu

La décision de mettre sous tutelle la DPJ était survenue après la révélation que l'organisation a pris au moins cinq mois avant de prendre en charge quatre enfants âgés de 5 à 11 ans qui vivaient une situation de grande négligence à Granby.

Ils vivaient dans un logement insalubre où l'électricité était coupée et avec les excréments de 12 chiens. Ils manquaient de nourriture et de soins médicaux et ils arrivaient sales à l'école, quand ils s'y présentaient.

Rappelons que c'est aussi la DPJ de l'Estrie qui était responsable du dossier de la fillette de Granby, morte de maltraitance le printemps dernier.