Revue de presse | «Est-ce que la tutelle de la DPJ de l'Estrie va changer quelque chose? Non»

«Deux cas additionnels s’inscrivent dans la problématique des délais d’attente à la DPJ de l’Estrie. […] Des enfants auraient dû être sortis de leur milieu au plus vite. Or, ç’a niaisé et niaisé. Ç’a pris cinq mois. La juge dans le dossier à dit que tout cela n’avait aucun sens. Les droits fondamentaux de quatre enfants ont été lésés. Est-ce que la tutelle va changer quelque chose? Non. Il existe peut-être des problèmes particuliers de gestion à la DPJ de l’Estrie, mais on pourrait sortir à la tonne des cas [douteux] à la DPJ au Québec.»