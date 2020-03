DPJ | «Je ne vois pas plus de ressources sur le terrain, pas de différence dans les délais de traitement des signalements» -Me Catherine Brousseau

Dans la foulée d'un autre cas grave d'enfants négligés soumis à la DPJ de l'Estrie et des délais chroniques reliés aux traitements de dossier, on peut se demander si la situation s'améliore malgré les promesses gouvernementales et le bon vouloir des intervenants de première ligne.

À ce sujet, le constat de Me Catherine Brousseau est triste à entendre. L'avocate au bureau de l’aide juridique de Drummondville et présidente du comité du Barreau du Québec sur la protection de la jeunesse était en entrevue avec Paul Arcand.