Le Ville de Montréal suspend 26 000 dossiers d'infraction et interjette appel | «Il faut embaucher afin de désengorger le système»

La Ville de Montréal a suspendu plus de 26 000 dossiers d’infraction aux règlements municipaux en traitement à la cour municipale depuis septembre, par crainte d’un arrêt du processus judiciaire pour des délais déraisonnables. En entrevue avec Bernard Drainville, Me Kaven Morrasse a dit que la Ville de Montréal devrait embaucher des procureurs et des juges afin de désengorger la cour municipale.

Tous les dossiers suspendus concernent des infractions aux règlements municipaux, sauf ceux impliquant les constats d’infraction pour le stationnement et la circulation. Dormir de manière illégale dans un parc, flâner sur la voie publique ou encore mettre un bac de recyclage au chemin le mauvais jour sont quelques exemples de ces infractions concernées.

Le déclencheur de cette suspension est une décision de la juge Line Charest, de la cour municipale, qui remonte à décembre 2018. C’est ce qu’explique Kathleen Lévesque dans son article paru dans La Presse, le 26 février.

La juge a invoqué l’arrêt Jordan pour déclarer la fin du processus judiciaire dans un dossier contre un Montréalais, dont le recyclage a été déposé sur le trottoir en dehors des heures permises, en juin 2016.

Rappelons que l’arrêt Jordan est une décision de la Cour suprême du Canada qui a fixé une limite de 18 mois pour les procédures devant une cour provinciale, en juillet 2016.